La Comisión Disciplinaria confirmó un partido de suspensión para Ángel Sepúlveda, quien se perderá la visita a Juárez y podrá reaparecer con Chivas en la Jornada 3 frente a Puebla.

La derrota frente a Toluca dejó varias preocupaciones en Chivas, pero una de las principales pasaba por conocer el castigo que recibiría Ángel Sepúlveda tras la expulsión sufrida en el debut del Apertura 2026. El delantero rojiblanco vio la tarjeta roja directa al inicio del segundo tiempo luego de un golpe sobre el rostro del defensor rival, en una disputa por el balón que generó debate entre analistas arbitrales por considerar que la decisión del árbitro había sido demasiado severa.

Finalmente, la Comisión Disciplinaria confirmó la sanción y el panorama terminó siendo favorable para el Guadalajara: el Cuate recibió únicamente un partido de suspensión, por lo que se perderá el compromiso de la Jornada 2 frente a FC Juárez y quedará habilitado para regresar en la Fecha 3, cuando Chivas visite a Puebla.

(Captura FMF)

La resolución resulta lógica si se toma en cuenta el contexto de la jugada. Aunque el silbante mostró la roja directa, varios especialistas en arbitraje coincidieron tras el encuentro en que Sepúlveda nunca tuvo la intención de golpear al defensor Federico Pereira y que la acción correspondía más a una disputa natural por el balón que a una agresión deliberada. Esa interpretación hacía pensar que, en caso de mantenerse la expulsión, el castigo difícilmente se extendería más allá de una jornada.

¿Regresa la Hormiga González a la titularidad?

Ahora, Gabriel Milito deberá resolver quién ocupará el lugar del experimentado atacante para visitar a los Bravos. La primera alternativa apunta a Armando González, quien podría recuperar la titularidad tras haber perdido terreno en el inicio del certamen por su presencia en el Mundial. Otra posibilidad es apostar por Ricardo Marín, ofreciendo características distintas en el frente de ataque para intentar sumar los primeros puntos del torneo.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que la ausencia de Sepúlveda será breve. Si no surge ningún inconveniente, el delantero podrá volver a estar disponible para la Jornada 3 frente a Puebla, un partido en el que Chivas buscará dejar atrás el traspié del debut y comenzar a tomar ritmo en el Apertura 2026 antes de disputar la Leagues Cup 2026.