Chivas Femenil superó a Querétaro por 3-1 en el Estadio Akron. Conoce cómo marcha el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

Chivas Femenil logró una épica victoria luego de haber superado por 3-1 a Querétaro por la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, repasamos cómo se encuentra el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

El equipo de Antonio Contreras llega a este torneo envuelto en varias críticas de la afición por la falta de resultados y por la salida de jugadoras que eran bien valoradas. A su vez, no hay que olvidarse de que en la pretemporada perdieron por goleada ante León.

Esta tarde, en el Estadio Akron, Chivas Femenil comenzó perdiendo luego de que Sarahí hubiera anotado el primero. Sin embargo, Montoya reapareció con un doblete para comenzar con la remontada y Jasmine Casárez anotó el 3-1 final con un golazo de cabeza al ángulo.

Chivas Femenil superó a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo se encuentra Chivas Femenil en la tabla general del Apertura 2026?

Luego de la victoria ante Querétaro, Chivas Femenil se ubica en la primera posición del Grupo B con tres puntos. No hay que olvidarse de que desde este torneo la Liga MX Femenil tendrá dos grupos disputando el certamen.

¿Cuál es el siguiente partido de Chivas Femenil?

El Guadalajara de Antonio Contreras volverá a tener acción cuando enfrente a Puebla por la jornada dos del Apertura 2026. El partido se llevará adelante el próximo domingo 9 de agosto, en el Estadio Cuauhtémoc a las 12:00 del Centro de México.