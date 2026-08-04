La Flash del Guadalajara está convencida de que este semestre traerá cosas positivas para la escuadra tapatía, en donde podrían alcanzar el sueño de ser campeonas.

Chivas Femenil sufrió, pero tuvo una destacada presentación en el Apertura 2026 para arrancar con una victoria y con goleada incluida frente al Querétaro en la cancha del Estadio Akron, en donde la figura de la tarde fue la atacante Joseline Montoya, quien se destapó con un doblete.

La Flash rojiblanca se mostró conmovida por poder contribuir para la causa rojiblanca frente a las queretanas, por lo que advirtió a la Liga MX Femenil sobre el Guadalajara, admitiendo que hay confianza en que este semestre sea el bueno y logren llegar a la tercera corona de la institución.

“Fue claro Antonio desde la charla al inicio, en que todas teníamos que estar ahí. No importaba de dónde saliéramos, todas somos importantes y este es el resultado del trabajo de todas.

“Diferente. Estamos convencidas de que podemos llegar al objetivo que teníamos en mente y vamos paso a pasito”, declaró la atacante del Guadalajara Femenil al término del partido contra Querétaro en la cancha del Estadio Akron.

Joseline Montoya, feliz de su doblete contra Querétaro

“Emocionada, sumando y con el pie derecho. Esto es de todo el equipo. Afortunadamente me tocó empujar esa pelota, pero el esfuerzo de todas, el acompañamiento, la vibra que está afuera y la confianza que está en el equipo es la clave”, concluyó Montoya.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Puebla?

El siguiente partido de Chivas Femenil en el Apertura 2026 será el próximo domingo 9 de agosto cuando visiten al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en un compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.