El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tendría contemplado realizar modificaciones en su once inicial para el partido ante Chequia correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos, con el objetivo de cuidar a los jugadores que se encuentran en riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Brian Gutiérrez sería uno de los jugadores que no verían actividad ante Chequia, ya que cuenta con una tarjeta preventiva recibida en el partido frente a Sudáfrica, lo que lo coloca en riesgo de perderse el siguiente compromiso en caso de una nueva amonestación.

“Primero cuidar las tarjetas, jugadores que estén amonestados no los va a arriesgar”, dijo Rubén Rodríguez en FOX.

A esto se sumarían posibles rotaciones en otros elementos del plantel, incluyendo futbolistas del Club Deportivo Guadalajara y jugadores que han acumulado un alto desgaste físico.

“Habrá modificaciones pensando en la parte física, yo creo que hay dos o tres jugadores que han hecho un desgaste importante, Lira, Quiñones que puede ser otro, Alvarado puede ser otro”, agregó Rubén Rodríguez.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana ante Chequia?

El TRI cerrará su participación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 enfrentando a Chequia, en duelo correspondiente a la Jornada 3, que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.