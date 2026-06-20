La Selección Mexicana atraviesa uno de sus mejores momentos en el Mundial 2026 después de derrotar a Corea del Sur y asegurar el liderato del Grupo A, además de sellar su clasificación a los Dieciseisavos de Final. Gracias a esta situación, el compromiso frente a Chequia tendrá mucha menos presión para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, permitiendo que algunos futbolistas puedan dosificar esfuerzos mientras otros reciben la oportunidad de sumar minutos de juego.

Entre los jugadores que más disfrutaron la sesión de entrenamiento de este sábado destacaron Roberto Alvarado y Alexis Vega. Los dos futbolistas protagonizaron un divertido momento cuando improvisaron por algunos segundos una especie de combate de lucha libre en plena práctica del Tri, una escena que fue captada por las cámaras de los medios de comunicación presentes durante el entrenamiento abierto a la prensa y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La buena relación entre ambos no es ninguna sorpresa. Roberto Alvarado y Alexis Vega construyeron una fuerte amistad durante los años que compartieron vestidor en Chivas, por lo que suelen ser dos de los futbolistas que más contribuyen a mantener un ambiente relajado dentro de la concentración de la Selección Mexicana. Este tipo de dinámicas suele ser especialmente valioso en torneos cortos como la Copa del Mundo, donde los tiempos de preparación son limitados y la convivencia juega un papel importante en el estado anímico del grupo.

Después de simular el tradicional conteo de tres propio de la lucha libre, ambos jugadores retomaron con normalidad los ejercicios de duelo uno contra uno programados por el cuerpo técnico. Sin embargo, tanto Vega como Alvarado continuaron mostrándose relajados, intercambiando bromas y sonrisas durante buena parte de la práctica, reflejando el excelente ambiente que existe dentro de la concentración mexicana tras conseguir dos resultados muy positivos en el arranque del Mundial.

¿Por qué es común ver este tipo de momentos de humor entre los jugadores de la Selección Mexicana?

Una de las razones por las que este tipo de escenas suelen hacerse virales tiene que ver con la forma en que se manejan los entrenamientos durante una Copa del Mundo. Por reglamento, los medios de comunicación tienen acceso durante algunos minutos a las prácticas de las selecciones participantes. Sin embargo, los entrenadores buscan proteger al máximo los aspectos tácticos de su trabajo, por lo que normalmente reservan los ejercicios estratégicos para sesiones cerradas. Debido a ello, cuando las puertas están abiertas a la prensa suelen realizarse dinámicas físicas, recreativas o de integración grupal, motivo por el cual son precisamente esos momentos relajados los que terminan apareciendo con mayor frecuencia en redes sociales.