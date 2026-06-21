A sus 97 años, el reconocido actor y seguidor del Rebaño Sagrado puede presumir una marca única: ha sido testigo de todas las Copas del Mundo disputadas desde 1930.

Mientras la Selección Mexicana disputa el Mundial de 2026 con una importante presencia de futbolistas de Chivas, hay un aficionado rojiblanco que también vive esta Copa del Mundo de una manera muy especial. Se trata de Sergio Corona, el reconocido actor mexicano que puede presumir algo que muy pocas personas en el planeta han logrado: haber vivido todas las ediciones del torneo más importante del futbol.

Nacido el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, Sergio Corona tenía apenas un año de edad cuando se disputó Uruguay 1930, la primera Copa del Mundo de la historia. Desde entonces, ha sido testigo de las 23 ediciones celebradas hasta la fecha y ahora también sigue de cerca el Mundial de 2026, que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

Sergio Corona es un actor mexicano aficionado del Rebaño Sagrado (Captura)

La curiosidad no solo llama la atención por la cantidad de torneos que ha visto. El aficionado del Rebaño ha sido contemporáneo de prácticamente todas las grandes figuras que marcaron la historia del futbol. Desde las primeras estrellas mundialistas hasta leyendas como Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pocos aficionados pueden presumir haber visto la evolución completa del deporte más popular del mundo.

Su historia también guarda una relación especial con Chivas. A lo largo de sus 97 años de vida ha sido testigo de prácticamente toda la historia moderna del Guadalajara. Desde la época del Campeonísimo en las décadas de 1950 y 1960, pasando por los títulos de 1987, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017, hasta llegar a la actual generación rojiblanca que aporta varios jugadores a la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo.

¿Quién es Sergio Corona?

Más allá de su pasión por el futbol, Sergio Corona es una de las figuras más queridas y longevas del espectáculo mexicano. Su trayectoria artística supera las siete décadas y lo convirtió en un rostro familiar para distintas generaciones gracias a programas como Hogar, Dulce Hogar, La Carabina de Ambrosio y Como Dice el Dicho. Curiosamente, durante años protagonizó bromas futboleras junto a Manuel Valdés, uno de los americanistas más famosos de México, alimentando una rivalidad amistosa entre Chivas y América fuera de las canchas.