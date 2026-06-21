El cuadro rojiblanco sigue con su reestructuración rumbo al próximo torneo y ahora se reforzaría con una futbolista proveniente desde Tigres.

Chivas Femenil afrontará el Apertura 2026 con una profunda reestructuración en su plantilla. Luego de la confirmación de los grupos para el próximo torneo y tras varias semanas de movimientos internos, la directiva encabezada por Nelly Simón y el cuerpo técnico de Antonio Contreras continúan delineando el plantel con el que buscarán dar un salto de calidad en la Liga MX Femenil. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Natalia Colin como posible incorporación rojiblanca.

De acuerdo con información del periodista Paco Ánimas, la defensora central de Tigres Femenil sería una de las futbolistas que interesa en Verde Valle para reforzar la plantilla de cara al Apertura 2026. Hasta el momento, el movimiento no ha sido oficializado por el club, por lo que debe tomarse como una versión periodística y no como un fichaje confirmado.

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La posible llegada de Colin encajaría con los cambios que Chivas ha comenzado a realizar durante este mercado. El Rebaño ya confirmó las salidas de Celeste Espino, Casandra Montero, Kimberly Guzmán, Joselyn de la Rosa e Isabela Esquivias, futbolistas que dejaron de formar parte de la institución como parte de la renovación del plantel.

Con apenas 21 años, Natalia Colin cuenta con experiencia en Liga MX Femenil tras su paso por Toluca y Tigres, además de haber formado parte de procesos juveniles de la Selección Mexicana. La zaguera se ha caracterizado por su juego aéreo, capacidad física y proyección a futuro, características que podrían resultar atractivas para un proyecto que busca rejuvenecer ciertas zonas de la plantilla.

El fichaje de Natalia Colin por Chivas aún no es oficial

Por ahora no existe un anuncio oficial por parte de Chivas Femenil ni de Tigres, pero el reporte coloca a Natalia Colin como una de las futbolistas a seguir en las próximas semanas, en un mercado que apunta a ser clave para la nueva etapa que intenta construir el conjunto rojiblanco bajo la dirección de Antonio Contreras.