El Guadalajara tendría algunos rivales de cuidado en el Grupo B en el que competiría por el título del Circuito Rosa del futbol mexicano.

La Liga MX Femenil tendría una serie de cambios de cara al Apertura 2026, en donde desaparecerá el formato de competencia idéntico al del futbol varonil y los participantes se dividirán en dos grupos de nueve clubes cada uno, en donde Chivas Femenil ya tendría rumbo definido.

Desde hace varias semanas se dio a conocer que el Circuito Rosa tendría una serie de modificaciones en el formato de competencia, por lo que ya no sería el habitual todos contra todos, por lo que en los próximos días darán a conocer el calendario del torneo, el cual arrancaría el 31 de julio.

Diversos portales aseguran que el Circuito Rosa se dividiría en dos grupos, en donde el Guadalajara estaría en el segundo en donde las tapatías compartirían el sector con potencias como América y Pachuca.

En esta nueva idea de la Liga MX Femenil se estipula que cada club debe enfrentarse a los ocho adversarios de su grupo, en donde además también se enfrentarían a algunos del otro sector, reduciendo la temporada a 14 jornadas, en lugar de 17.

¿Cómo quedarían los grupos de la Liga MX Femenil?

Grupo A

Tigres

Rayadas

Toluca

FC Juárez

Cruz Azul

León

Querétaro

Santos

Atlante

Grupo B

Chivas Femenil

América

Pachuca

Pumas

Xolas

Atlas

San Luis

Necaxa

Puebla

¿Cómo se jugaría la Liguilla en la Liga MX Femenil?

La Liguilla se seguirá jugando con ocho clubes, en donde calificarán los cuatro mejores equipos de cada grupo, en donde aparentemente se acomodarán según su rendimiento y se jugará el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5.