La Selección Mexicana enfrenta una decisión importante de cara al partido de este miércoles frente a Chequia. Aunque el Tri ya aseguró tanto su clasificación a los Dieciseisavos de Final como el liderato del Grupo A tras vencer a Corea del Sur, existe un intenso debate alrededor de la portería. Mientras una parte de la afición considera que Guillermo Ochoa merece disputar este encuentro como reconocimiento a su histórica trayectoria, otros opinan que una Copa del Mundo no es el escenario adecuado para tomar decisiones basadas en homenajes cuando está en juego la preparación para las rondas de eliminación directa.

Sin embargo, uno de los futbolistas que parece respaldar completamente esta posibilidad es Alexis Vega. Durante una entrevista concedida a diversos medios de comunicación, el atacante mexicano aseguró que le parecería una excelente decisión ver a Guillermo Ochoa como titular frente a Chequia, incluso si eso implica que Raúl Rangel tenga que comenzar el encuentro desde el banquillo después de sus destacadas actuaciones en los dos primeros compromisos del Mundial.

Vega explicó que el principal argumento para apoyar esta medida es el legado que Guillermo Ochoa ha construido con la Selección Mexicana a lo largo de su carrera. Para el exjugador de Chivas, el estatus de leyenda que posee el arquero justifica que pueda recibir un homenaje de este tipo en una competencia tan especial. No obstante, también dejó entrever que se trata de una postura más sentimental que deportiva, ya que desde el punto de vista estrictamente futbolístico, el nivel mostrado por Raúl Rangel en la Copa del Mundo lo coloca como el candidato natural para mantenerse en la titularidad.

El actual futbolista del Toluca también intentó transmitir tranquilidad respecto a cualquier decisión que tome Javier Aguirre. Según explicó, los 26 jugadores convocados por México llegaron al Mundial en condiciones de competir al más alto nivel y cualquiera de ellos está capacitado para responder cuando sea requerido. Aun así, resulta difícil ignorar que Raúl Rangel ha aprovechado cada oportunidad recibida y que, por rendimiento, confianza y actualidad, ha construido argumentos sólidos para seguir siendo el dueño de la portería mexicana.

¿Qué se juega la Selección Mexicana en el partido contra Chequia de este miércoles?

Aunque México ya no corre ningún riesgo de perder el liderato del Grupo A, eso no significa que el partido carezca de importancia. El resultado frente a Chequia todavía podría influir en la conformación de los cruces para los Dieciseisavos de Final, ya que el Tri se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares de la competencia. Además, los europeos todavía aspiran precisamente a ocupar una de esas plazas, por lo que buscarán sumar puntos ante México. Por ello, el encuentro seguirá teniendo implicaciones importantes para ambos equipos a pesar de que los dirigidos por Javier Aguirre ya tienen asegurada su clasificación.