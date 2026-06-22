La Selección Mexicana se prepara para su duelo ante Chequia y, de acuerdo con TUDN, ya habría una alineación tentativa.

De acuerdo con información del periodista de TUDN, Gibrán Araige, laSelección Mexicana ya tendría prácticamente definida su posible alineación para enfrentar a Chequia en la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

En la portería, Javier Aguirre se habría inclinado nuevamente por Raúl Rangel, quien partiría como titular por encima de la opción de incluir a Guillermo Ochoa, pese a que en días previos se manejó la posibilidad de que el histórico guardameta pudiera arrancar como un homenaje a su trayectoria y a su sexta Copa del Mundo.

El resto del once también tendría una fuerte presencia de elementos de Club Deportivo Guadalajara, ya que además del “Tala” Rangel aparecerían Luis Romo y Roberto Alvarado.

A ellos se sumaría Mateo Chávez, exjugador de Chivas, quien estaría contemplado dentro de la alineación inicial del representativo azteca.

¿Cuál sería la alineación completa de la Selección Mexicana?

Según la fuente antes mencionada, la alineación de la Selección Mexicana estaría conformada por: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Mateo Chávez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Con este posible once, el TRI buscaría cerrar la Fase de Grupos con una actuación sólida ante Chequia, en un partido a disputarse el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país.