Durante el entrenamiento de la Selección Mexicana, Armando González mostró destellos de calidad con el balón.

La Selección Mexicanacontinúa afinando detalles de cara a su compromiso ante Chequia, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos, y en el entrenamiento de este lunes uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Armando González.

El atacante del Club Deportivo Guadalajara mostró una calidad técnica notable durante los ejercicios con balón, participando en una de las jugadas más destacadas de la sesión junto a Gilberto Mora.

En el video que compartió Reforma, se puede observar cómo el futbolista de los Xolos de Tijuana raspa el esférico con la parte externa del pie, mientras que la “Hormiga” González controló de forma impecable, dándose la media vuelta sin permitir que el balón toque el suelo.

Cabe mencionar que la acción provocó reacciones inmediatas dentro del campo, al tratarse de una muestra clara del buen momento que viven tanto Armando González como Gilberto Mora.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana vs. Chequia?

El partido entre el TRI y Chequia, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, está programado para disputarse el miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Dicho compromiso dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en vivo a través de Azteca Deportes, TUDN y la plataforma ViX.