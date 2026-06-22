Todo apunta a que Javier Aguirre mantendrá a Raúl Rangel como portero titular de la Selección Mexicana para medirse a Chequia.

La portería de la Selección Mexicana seguiría sin cambios para el partido ante Chequia en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026, ya que Javier Aguirre habría tomado la decisión de mantener a Raúl Rangel como guardameta titular.

La reportera de Récord, Iliany Aparicio, fue quien dio a conocer que el cuerpo técnico del TRI ya tendría definida su apuesta bajo los tres postes, respaldando nuevamente al arquero de Chivas por encima de Guillermo Ochoa.

“Lo que me he podido enterar es que Guillermo Ochoa no sería titular, el respaldo sería al Tala Rangel”, dijo la comunicadora.

De esta forma, todo apunta a que “Tala” Rangel disputaría su tercer encuentro consecutivo como titular en la Copa del Mundo, consolidándose como una de las apuestas principales del “Vasco” Aguirre.

Por su parte, Memo Ochoa volvería a quedarse en el banquillo a la espera de una oportunidad, mientras la Selección Mexicana cerraría la Fase de Grupos con la intención de mantener el buen momento.

¿Cuándo juega México vs. Chequia?

El compromiso de la Selección Mexicana ante su similar de Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo se celebrará el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.