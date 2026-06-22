Chicharito reveló la enorme impresión que causó Carlos Vela durante sus años en las fuerzas básicas de Chivas, mucho antes de convertirse en una figura del futbol mexicano.

Durante los últimos meses, Chicharito Hernández ha encontrado una nueva faceta fuera de las canchas a través de su podcast Learning to be Human. En uno de los episodios más recientes, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana entrevistó a su padre, Javier Hernández Gutiérrez, en una charla centrada en la familia, el futbol y las experiencias que compartieron a lo largo de sus carreras.

En medio de la conversación, ambos recordaron una etapa muy especial en las Fuerzas Básicas de Chivas, cuando Carlos Vela comenzaba a abrirse camino dentro de la Cantera Rojiblanca. Chicharito explicó que por aquellos años ya se encontraba en Tercera División y que tanto él como su padre seguían de cerca la evolución del atacante nacido en Cancún.

“Compartámosle cuando Carlos Vela llega. ¿Te acuerdas que estábamos yo ya en tercera división? Tú ya no jugabas, estabas de entrenador. Y te acuerdas que decíamos tú y yo de él mismo, decíamos que él era… ¿no era de otro planeta?”, recordó Hernández durante el episodio.

Fue entonces cuando reconstruyó una de las frases que más lo marcaron de aquella época. “Tú me decías: ‘Hijo, pues yo te amo y te voy a decir, pero ese chavo tiene unas condiciones que nunca la he visto en ningún chavo’. Tú me lo dijiste y bueno, terminó siendo Carlos”, agregó el exdelantero rojiblanco, haciendo referencia a la enorme impresión que generaba Vela entre quienes convivían con él en la cantera.

Chicharito y Carlos Vela, de Verde Valle al Mundo

La anécdota tiene un valor especial porque las palabras provinieron de su propio padre, un hombre ligado al futbol profesional durante décadas y que además conocía de primera mano el trabajo formativo dentro del Guadalajara. Años antes de que Carlos Vela conquistara el Mundial Sub-17 de 2005, llegara al futbol europeo o se consolidara como figura de la Selección Mexicana, dentro de Chivas ya había quienes consideraban que se trataba de un talento fuera de lo común.

Con el paso del tiempo, tanto Vela como Chicharito terminaron convirtiéndose en dos de los futbolistas más importantes surgidos de Verde Valle durante el siglo XXI. Ambos compartieron procesos en Selecciones Juveniles y posteriormente coincidieron en la Selección Mexicana absoluta, construyendo trayectorias que los llevaron a convertirse en referentes de toda una generación del futbol mexicano.