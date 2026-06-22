Las llegadas de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo disparan el valor de mercado del Guadalajara, que pasaría a superar al América y convertirse en la plantilla más valiosa de toda la Liga MX.

Los recientes fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no solo fortalecen el proyecto deportivo de Chivas para el Apertura 2026. También tendrían un impacto inmediato en el valor de mercado del plantel rojiblanco, que pasaría a convertirse en el más valioso de toda la Liga MX según las estimaciones del sitio especializado Transfermarkt.

Antes de concretar estas incorporaciones,el Guadalajara ya ocupaba el segundo lugar del ranking con una valoración conjunta de 94.6 millones de euros entre sus 26 futbolistas. La diferencia con América era mínima, ya que las Águilas encabezaban la clasificación con un valor estimado de 98 millones de euros.

(Imagen generada con IA Chat Gpt)

Sin embargo, la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo cambia por completo el panorama. Actualmente, Transfermarkt valora a Castañeda en 6 millones de euros y a Carrillo en 8 millones. Incluso descontando la salida de Yael Padilla, tasado en 1.8 millones de euros y transferido a Xolos de Tijuana como parte de la operación, el saldo sigue siendo ampliamente favorable para el Guadalajara.

Realizando ese ajuste, la plantilla rojiblanca alcanzaría una valoración aproximada de 106.8 millones de euros, una cifra que la colocaría por encima de América y la convertiría en la más valiosa del futbol mexicano. El dato también refleja la fuerte inversión realizada por la directiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo, quienes han incorporado futbolistas jóvenes, mexicanos y con un importante potencial de revalorización.

Más allá de que el valor de mercado no garantiza resultados dentro de la cancha, sí sirve como un indicador del potencial y la calidad de los planteles. En ese sentido, Chivas no solo se ha reforzado con nombres importantes para el proyecto de Gabriel Milito, sino que además habría dado un salto significativo en términos de valoración económica dentro de la Liga MX.

Las plantillas más valiosas de la Liga MX según Transfermarkt

Chivas* — 106.8 millones de euros

América — 98 millones de euros

Toluca — 87 millones de euros

Cruz Azul — 83.6 millones de euros

Tigres UANL — 81.3 millones de euros

Pumas UNAM — 62 millones de euros

Monterrey — 56 millones de euros

*Valor estimado considerando las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, así como la salida de Yael Padilla.