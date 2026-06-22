La posibilidad de que Guillermo Ochoa vuelva a defender la portería de la Selección Mexicana en el partido ante Chequia ha generado intensos debates en los diferentes espacios deportivos.

De cara al último encuentro de la Fase de Grupos del Mundial 2026, ha surgido la propuesta de que el histórico guardameta reciba la titularidad como un homenaje a su extraordinaria trayectoria, lo que llevaría a Raúl Rangel a iniciar el compromiso desde el banquillo.

Uno de los que se manifestó a favor de esta idea fue Iker Casillas, considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol. El Campeón del Mundo con la Selección de España en 2010 destacó la relevancia de la carrera de Memo Ochoa y aseguró que un reconocimiento de este tipo sería más que merecido para una figura que ha marcado una época en el futbol mexicano.

“Yo lo veo bien, como te lo dije un poco antes, también es un tributo, un homenaje; es una persona que ha jugado seis mundiales, que parece fácil, pero eso es impensable. Yo creo que sería un gesto bonito para una figura que ha tenido el futbol mexicano, un portero importante”, expresó en Deportv.

Cabe mencionar que Guillermo Ochoa se ha convertido en uno de los rostros más representativos del TRI gracias a sus actuaciones mundialistas, además de haber alcanzado una marca histórica al formar parte de seis Copas del Mundo.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana frente a Chequia?

Destacar que el encuentro de la Selección Mexicana ante su similar de Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo se celebrará el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.