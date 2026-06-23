El atacante del Rebaño habló acerca del posible “homenaje” a Guillermo Ochoa en el partido entre México y Chequia.

En zona mixta previo al partido entre la Selección Mexicana y Chequia, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, Roberto Alvarado fue cuestionado sobre la posibilidad de que Javier Aguirre decida alinear a Guillermo Ochoa como portero titular en lugar de Raúl Rangel.

El “Piojo” fue claro al señalar que, en caso de que Memo Ochoa reciba la oportunidad de iniciar, el grupo lo vería con naturalidad y respaldo, debido a la trayectoria del guardameta.

“Si le tocara jugar a Memo, todos estaríamos tranquilos, estaríamos felices por ver a Memo en la portería; obviamente sabemos que el “Tala” está haciendo las cosas de la mejor manera”, mencionó el futbolista de Chivas.

¿Cómo tomaría Raúl Rangel la titularidad de Guillermo Ochoa?

Respecto a cómo tomaría Raúl Rangel la titularidad de Guillermo Ochoa en el partido ante Chequia, Roberto Alvarado comentó: “Si llegara a ser el caso, creo que el “Tala” también lo tomaría de buena manera”.

Cabe mencionar que dicho encuentro se celebrará este miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5, ViX y Azteca Deportes.