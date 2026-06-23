David Medrano fue directo con Javier Aguirre y le lanzó la pregunta que millones de aficionados mexicanos se hacen de cara al partido ante Chequia.

La posibilidad de que Guillermo Ochoa vuelva a la titularidad con la Selección Mexicana para el partido ante Chequia sigue generando debate entre aficionados y analistas.

Ahora fue el reconocido periodista de Azteca Deportes, David Medrano, quien encendió aún más la conversación con una publicación en X que rápidamente llamó la atención.

“JUEGA OCHOA? Dice el Vasco que todavía no les informa a los jugadores la alineación por eso no puede responder si tendrá minutos Ochoa mañana vs. Chequia. Ud que cree?”, escribió el comunicador, dejando abierta la interrogante sobre quién defenderá la portería del TRI.

Las publicación de David Medrano llegan en medio de múltiples versiones que apuntan a que Javier Aguirre estaría considerando realizar un cambio en el arco, pues esta decisión tendría un significado especial, ya que Memo Ochoa está viviendo su sexta Copa del Mundo.

No obstante, por ahora, el “Vasco” Aguirre mantiene el misterio y evitó confirmar quién será el portero titularpara el encuentro de la Selección Mexicana contra Chequia.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre México y Chequia

El partido de la Selección Mexicana ante su similar de Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5, ViX y Azteca Deportes.