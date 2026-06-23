El técnico de la Selección Mexicana aclaró la situación de Brian Gutiérrez y reveló los motivos detrás de su ausencia para el partido ante Chequia.

Javier Aguirre confirmó que Brian Gutiérrez no verá acción con la Selección Mexicana en el partido ante Chequia, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El estratega del TRI explicó en conferencia de prensa que la decisión responde a una medida preventiva, ya que el futbolista del Club Deportivo Guadalajara se encuentra en riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Recordar que el mediocampista recibió una amonestación en el encuentro frente a la Selección de Sudáfrica, por lo que una nueva tarjeta en el compromiso contra Chequia lo dejaría fuera de los Dieciseisavos de Final.

Ante este escenario, el “Vasco” Aguirre prefirió no correr riesgos con uno de los jugadores que considera importantes para la Selección Mexicana.

“Brian, sí lo voy a cuidar porque una tarjeta amarilla, si le ponen otra, lo perdemos y no nos gustaría”, mencionó Javier Aguirre ante los medios de comunicación.

¿Cuándo es el partido de la Selección Mexicana frente a Chequia?

Cabe mencionar que el compromiso entre la Selección Mexicana y Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de las señales de Azteca Deportes, TUDN y la plataforma de streaming ViX.