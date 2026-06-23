Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026. En medio de los trabajos de preparación, el técnico argentino tiene un enorme gesto con Gilberto Sepúlveda.

Al igual que en diferentes pretemporadas hay un sinfín de jugadores que se escucha que pueden salir de Chivas. Uno de los futbolistas que se especulaba se dé su venta para el Apertura 2026 era Gilberto Sepúlveda, quien pasó de titular indiscutido a suplente desde la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara.

A pesar de la ola de rumores sobre su salida, el defensor fue considerado para formar parte de la pretemporada para el siguiente torneo. En Isla Navidad, el técnico argentino tuvo un cálido gesto cuando mantenía un diálogo a solas con el canterano.

En el video que compartió Chivas TV en YouTube, se observa a Gabriel Milito y Gilberto Sepúlveda hablando a un costado, mientras la cámara enfoca a Óscar Whalley realizando un tiro contra un compañero. Allí se ve que ambos hablan, el técnico argentino le golpea el pecho, se dan la mano y se palmean la espalda de una forma muy fraternal.

Sepúlveda tuvo una charla con Gabriel Milito. (Foto: GETTY)

¿Qué platicaron Gabriel Milito y Gilberto Sepúlveda?

Obviamente, no hay una respuesta oficial por parte de los protagonistas y del club, pero se puede especular con lo que se dijo. No sería extraño que le haya dicho que lo tiene en su consideración, que debe mejorar en algún aspecto para tener minutos o que necesita más de él para el equipo. Cabe destacar que Gabriel Milito es un entrenador exigente dentro del campo de juego, mientras que fuera de la línea de cal es una persona cercana con sus jugadores para saber cómo están.

Los números de Gilberto Sepúlveda en las Chivas de Milito

Como decíamos al principio, Gilberto Sepúlveda era uno de los jugadores indiscutidos en Chivas y pasó a ser suplente desde la llegada de Gabriel Milito. En la temporada 2025-2026 sumó en la Liga MX 472 minutos en 12 partidos, mientras que en la Leagues Cup disputó 238 en tres encuentros.