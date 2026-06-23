Mientras se juega el Mundial 2026, Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de los trabajos en Isla Navidad, el Piojo Alvarado habló de su futuro y una posible salida del Guadalajara.

La Selección Mexicana se alista de la mejor manera para enfrentar a Chequia en su último juego por el Grupo A del Mundial 2026. En medio de este contexto, Roberto Alvarado no se olvidó de Chivas, ya que afirmó que le gustaría ser campeón antes de irse del Guadalajara.

A lo largo del último mes, se habló mucho sobre el amor que le tienen los jugadores del Rebaño Sagrado al equipo de la Perla Tapatía. Las críticas de los chivahermanos contra ellos eran en relación a que priorizaron la concentración con el Tri sobre jugar la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Mañana, la Selección Mexicana volverá a jugar en el Estadio Azteca cuando enfrente a Chequia en el último encuentro del Grupo A del Mundial 2026. En la previa al encuentro, el Piojo Alvarado habló con la prensa y señaló que su sueño es ser campeón con el Guadalajara antes de ser vendido a otro club.

Roberto Alvarado habló de una posible salida de Chivas. (Foto: GETTY)

“Trato de ir al día a día. Bueno, pero estoy tratando de mejorar día a día para disfrutar este momento que estoy viviendo. Y tranquilo. Me gustaría ser campeón en Chivas, pero si me toca ir, bueno”, declaró en la zona mixta en CAR.

El mensaje del Piojo Alvarado a Javier Aguirre

En la misma atención a la prensa, Roberto Alvarado le dejó claro a Javier Aguirre que quiere sumar todos los minutos posibles en el Mundial 2026. “Si me preguntas, a mí me gustaría jugar todos los minutos (del Mundial). Me he preparado bastante para este momento”, declaró el futbolista del Guadalajara.