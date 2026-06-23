La Selección Mexicana ya aseguró tanto su clasificación a los Dieciseisavos de Final como el liderato de su grupo en el Mundial 2026, por lo que el partido de este miércoles ante Chequia se presenta bajo circunstancias muy particulares. Para muchos aficionados y analistas, este encuentro representa la oportunidad ideal para que Javier Aguirre realice rotaciones y les dé minutos a jugadores que han tenido poca participación. Sin embargo, también existe otro sector que considera que México debe salir con lo mejor que tiene disponible para buscar una marca histórica de nueve puntos en la fase de grupos.

Roberto Alvarado es de los jugadores más destacados.

Uno de los futbolistas que parece encontrarse en modo de máxima competitividad es Roberto Alvarado. El atacante de Chivas ha sido uno de los elementos más destacados de la Selección Mexicana durante los dos primeros encuentros del torneo, aportando tanto en labores ofensivas como defensivas. Gracias a su despliegue físico y compromiso táctico, el Piojo se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema de Javier Aguirre y todo indica que no tiene ninguna intención de ceder su lugar en el once titular.

De hecho, al finalizar uno de los entrenamientos previos al compromiso frente a Chequia, Alvarado dejó clara cuál es su mentalidad para el resto de la Copa del Mundo. El futbolista rojiblanco aseguró que quiere disputar todos los minutos posibles del torneo, consciente de que atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera profesional. Además, sabe que se ha consolidado como uno de los hombres de mayor confianza para Javier Aguirre, razón por la cual buscará mantenerse dentro de la alineación titular el mayor tiempo posible.

“Lo que uno quiere siempre es jugar, poder sumar la mayor cantidad de minutos posibles, pero obviamente si en algún caso nos toca descansar, pues tratar también de respetar. Como yo lo había dicho, cualquier compañero al que le toque jugar creo que lo va a hacer muy bien, pero si me preguntas, a mí me gustaría jugar todos los minutos. Me he preparado bastante para este momento, para esta oportunidad; y nada, queda seguir disfrutando de este momento”, declaró Alvarado.

Sin embargo, la decisión final no dependerá únicamente de su deseo de jugar. Roberto Alvarado disputó los 90 minutos en el partido contra Sudáfrica y posteriormente jugó 80 minutos frente a Corea del Sur, por lo que se encuentra entre los futbolistas mexicanos con mayor carga de trabajo en lo que va del Mundial. Precisamente por eso, Javier Aguirre podría considerar darle descanso ante Chequia, especialmente tomando en cuenta que, en términos de clasificación, México ya tiene asegurado todo lo que estaba en juego.

Roberto Alvarado también es uno de los jugadores que más minutos juega en Chivas

La postura competitiva de Roberto Alvarado no es algo nuevo ni exclusivo de la Selección Mexicana. Cuando las lesiones se lo permiten, el Piojo suele ser uno de los futbolistas con más minutos acumulados dentro de Chivas, llegando incluso a disputar prácticamente todos los partidos del torneo regular. Esa mentalidad de querer estar siempre disponible para su equipo ha sido una constante a lo largo de su carrera y también una de las principales razones por las que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes tanto para el Guadalajara como para la Selección Mexicana.