La Selección Mexicana disputará este miércoles su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia. Sin embargo, ambos equipos llegan con realidades muy distintas al compromiso. Mientras el Tri ya aseguró matemáticamente el liderato del Grupo A y su clasificación a los Dieciseisavos de Final, el conjunto europeo todavía necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

México llega a este encuentro después de conseguir triunfos consecutivos frente a Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que le permitieron resolver su clasificación con una jornada de anticipación. Por su parte, Chequia solamente suma un punto tras empatar con Sudáfrica y caer ante Corea del Sur, por lo que está obligada a buscar la victoria. Debido a este contexto, Javier Aguirre podría aprovechar para realizar varias modificaciones en su alineación, mientras que los europeos saldrán con la necesidad de ganar a toda costa.

Roberto Alvarado está en un gran nivel.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs. Chequia?

El partido entre México y Chequia se disputará el miércoles 24 de junio a las 7:00 de la noche, en un encuentro que marcará el cierre de la participación del Tri en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo ver EN VIVO el partido entre México y Chequia?

Los aficionados mexicanos tendrán varias opciones para seguir el encuentro. El partido podrá verse EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta. Además, quienes cuenten con televisión restringida podrán seguir la transmisión mediante la señal de TUDN, mientras que también estará disponible en streaming a través de ViX Premium.

¿Cuáles jugadores de Chivas serían titulares en el México vs Chequia?

Aunque Javier Aguirre todavía no ha revelado la alineación que utilizará frente al combinado checo, Roberto Alvarado podría ser el único jugador de Chivas que repita como titular. Existen versiones que apuntan a que Raúl Rangel podría ir al banquillo para permitir que Guillermo Ochoa tenga minutos en un posible homenaje a su trayectoria mundialista. Además, considerando que México ya aseguró el primer lugar del grupo, el Vasco tendría planeado realizar varias rotaciones para administrar cargas de trabajo y darle actividad a futbolistas que han tenido menos participación en el torneo.