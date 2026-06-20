Jesús Orozco Chiquete, canterano de Chivas y actual futbolista de Cruz Azul, compartió una de las historias más difíciles de su carrera durante una entrevista en el podcast de Shaggy Martínez. El defensor recordó el complicado momento familiar que atravesó mientras buscaba abrirse camino en el primer equipo rojiblanco y reveló por qué decidió guardar silencio ante el club.

Según contó, todo ocurrió cuando su padre se encontraba internado en terapia intensiva. Chiquete optó por no comunicar la situación a la institución porque temía que eso afectara sus posibilidades de jugar. “Mi papá estaba en el hospital y el club no sabía porque si yo les decía iban a decir: ‘Este güey no está bien mentalmente, anda desconcentrado’. Entonces yo nunca quise decirle al club que mi jefe estaba en terapia intensiva, así, muy malo”, explicó.

La historia familiar era todavía más compleja. El defensor reveló que su padre había estado enfrentando un cáncer de próstata sin que nadie en la familia lo supiera. “Nunca nos lo dijo. Se estaba tratando del cáncer en la próstata y nadie sabía”, recordó. Posteriormente sufrió una caída en la cabeza que derivó en graves problemas de salud y terminó hospitalizado, situación que agravó aún más el panorama para toda la familia.

Mientras su madre permanecía diariamente en el hospital acompañando a su padre, Chiquete intentaba mantenerse enfocado en el futbol y aprovechar la oportunidad que tenía frente a él. Por eso decidió no compartir con el cuerpo técnico el difícil momento personal que atravesaba. “Yo no tuve cómo decirle al club porque yo sabía… ¿para qué le das un pretexto? Mejor déjalo un mes afuera”, relató durante la charla.

El debut de Jesús Orozco en Chivas con Víctor Vucetich

Chiquete también aprovechó para agradecer públicamente a Víctor Manuel Vucetich, entrenador que le abrió las puertas del primer equipo y le dio la oportunidad de debutar en Primera División. “La verdad estoy muy agradecido con Vucetich porque fue una persona que creyó mucho en mí en su momento”, recordó. Chiquete contó que tras un interescuadras en el Estadio Akron, el técnico decidió incluirlo en el equipo titular y poco después le confirmó que arrancaría desde el inicio frente a Puebla. “Acaba el entrenamiento, se me acerca y me dice: ‘Vas de titular el viernes contra Puebla. ¿O tienes miedo?’. Y yo le dije: ‘No, para nada’. Ya te imaginarás, bien contento”, relató sobre uno de los momentos más especiales de su etapa en Chivas.