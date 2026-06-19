El mediocampista de la Selección Mexicana habló sobre las declaraciones que generaron controversia antes del duelo ante Corea del Sur.

Luis Romo fue uno de los protagonistas en la victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El exjugador de Cruz Azul, Querétaro y Monterrey, no solo marcó el gol que le dio los tres puntos al cuadro de Javier Aguirre, sino que también aprovechó para aclarar la polémica que generaron sus declaraciones previas al encuentro, cuando aseguró que el TRI no podía comprometerse a conseguir el triunfo.

Las palabras del jugador habían provocado diversas reacciones de la afición, ya que algunos interpretaron sus comentarios como una falta de confianza en la capacidad del representativo azteca para imponerse a los asiáticos.

Sin embargo, tras el cotejo, Luis Romo explicó que quizá no utilizó los términos adecuados al expresar su idea sobre la responsabilidad que implica representar a México en una Copa del Mundo.

¿Qué dijo Luis Romo tras sus polémicas declaraciones?

“A lo mejor las palabras no fueron las mejores, no sé si confundí presión con obligación, lo analizaba por qué respondí eso, pero al final de cuentas sé que estoy fuerte mentalmente”, señaló.

El futbolista de Chivas también destacó la fortaleza del grupo y el respaldo que existe dentro de la concentración mexicana: “Tengo un grupo espectacular de compañeros que me respaldan, tenemos los objetivos muy claros, tenemos entrega, tenemos todo muy claro”, añadió.