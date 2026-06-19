Santiago Giménez no pasó por alto la espectacular intervención de Raúl Rangel en los minutos finales.

Santiago Giménez no ocultó su admiración por la espectacular atajada de Raúl Rangel en la victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur dentro de la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El delantero mexicano reaccionó tras el encuentro a la intervención del guardameta del Club Deportivo Guadalajara, quien apareció en el momento más importante del partido para preservar la ventaja del TRI.

La jugada se produjo al minuto 86, cuando Corea del Sur estuvo a centímetros de igualar el marcador. Un centro preciso cayó entre Edson Álvarez y Johan Vásquez, permitiendo que Cho Gue-sung conectara un remate de cabeza a quemarropa.

Cuando parecía que el balón terminaría en el fondo de las redes, “Tala” Rangel mostró reflejos extraordinarios para lanzarse y desviar el esférico, firmando una de las mejores atajadas en lo que va de la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre la atajada de Raúl Rangel?

Santiago Giménez destacó la capacidad de reacción de su compañero y el valor que tuvo esa acción para asegurar tres puntos fundamentales en las aspiraciones de la Selección Mexicana dentro del Grupo A: “Qué locura hermano, qué atajadón”, publicó el “Bebote”.