La actuación de Raúl Rangel fue determinante para que la Selección Mexicana consiguiera una valiosa victoria sobre Corea del Sur en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.
El guardameta del TRI se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro gracias a una espectacular atajada en los minutos finales, una acción que incluso fue destacada por la FIFA en sus plataformas oficiales.
Cuando el partido entraba en su recta final y el representativo azteca defendía con todo la ventaja en el marcador, llegó una de las jugadas más peligrosas del conjunto asiático.
Al minuto 86, un centro preciso cayó entre Edson Álvarez y Johan Vázquez, dejando completamente solo a Cho Gue-sung dentro del área para conectar un remate de cabeza a quemarropa con dirección a la portería mexicana.
Sin embargo, cuando parecía que el empate era inevitable, apareció la figura de Raúl Rangel. El arquero del Club Deportivo Guadalajara reaccionó de manera extraordinaria y realizó una atajada de reflejos que evitó la caída de su arco.
¿Cuándo vuelve a la actividad la Selección Mexicana?
Cabe mencionar que la Selección Mexicana regresará a la actividad el miércoles 24 de junio ante República Chequia, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.