FIFA reconoció el nivel mostrado por Raúl Rangel durante el México vs Corea del Sur al presumir una de las mejores atajadas del encuentro.

La actuación de Raúl Rangel fue determinante para que la Selección Mexicana consiguiera una valiosa victoria sobre Corea del Sur en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El guardameta del TRI se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro gracias a una espectacular atajada en los minutos finales, una acción que incluso fue destacada por la FIFA en sus plataformas oficiales.

Cuando el partido entraba en su recta final y el representativo azteca defendía con todo la ventaja en el marcador, llegó una de las jugadas más peligrosas del conjunto asiático.

Al minuto 86, un centro preciso cayó entre Edson Álvarez y Johan Vázquez, dejando completamente solo a Cho Gue-sung dentro del área para conectar un remate de cabeza a quemarropa con dirección a la portería mexicana.

Sin embargo, cuando parecía que el empate era inevitable, apareció la figura de Raúl Rangel. El arquero del Club Deportivo Guadalajara reaccionó de manera extraordinaria y realizó una atajada de reflejos que evitó la caída de su arco.

¿Cuándo vuelve a la actividad la Selección Mexicana?

Cabe mencionar que la Selección Mexicana regresará a la actividad el miércoles 24 de junio ante República Chequia, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.