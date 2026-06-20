La actividad no se detiene hacia el interior de las Chivas de Guadalajara. Mientras la Selección Mexicana celebra su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur, la pretemporada rojiblancas ya comenzó formalmente en Barra Navidad, bajo las órdenes de Gabriel Milito. Entre reconocimientos para los seleccionados rojiblancos y situaciones por resolver dentro de la plantilla y novedades de exjugadores, estas son las principales noticias del día.

Rangel sigue recibiendo elogios por su atajada

La espectacular doble intervención de Raúl Rangel en los minutos finales ante Corea del Sur continúa generando repercusiones. Uno de los que reaccionó fue Santiago Giménez, quien compartió una fotografía de la jugada en sus redes sociales acompañada del mensaje: “Qué locura, hermano; qué atajadón”. El guardameta de Chivas también fue destacado por la propia FIFA, que publicó una imagen de la acción con la frase: “El tiempo se detuvo, menos para Rangel”, en referencia a la salvada que permitió conservar la victoria mexicana.

(FIFA)

El futuro de Teun Wilke sigue siendo una incógnita

Otro de los temas que sigue llamando la atención es la situación de Teun Wilke. El delantero debe regresar tras su paso por Fortaleza de Colombia, donde no logró consolidarse, pero tampoco figura entre los jugadores convocados por Gabriel Milito para el arranque de la pretemporada. Con contrato vigente hasta el verano de 2028, el atacante deberá definir junto al club cuál será el siguiente paso de su carrera, ya que por ahora no parece formar parte de los planes inmediatos del primer equipo.

Teun Wilke completó 12 partidos en Fortaleza con apenas un gol por Copa Colombia (Instagram)

Fernando Gago encendió las alarmas en Chile

El exentrenador de Chivas, Fernando Gago, generó preocupación en las últimas horas luego de presentar algunas molestias físicas tras el partido entre Universidad de Chile y O’Higgins. Gago se mostró incómodo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y posteriormente fue sometido a estudios cardiovasculares, motivo por el cual se ausentó de los entrenamientos. Afortunadamente, el club chileno informó que el argentino se encuentra en buenas condiciones y bajo seguimiento del cuerpo médico.

Luis Romo aclaró sus polémicas declaraciones

Luis Romo volvió a referirse a las declaraciones que generaron debate antes del partido frente a Corea del Sur, cuando afirmó que México no debía sentirse obligado a ganar. Tras marcar el gol del triunfo, el referente de Chivas reconoció que quizás no eligió las palabras correctas. “A lo mejor las palabras no fueron las mejores, no sé si confundí presión con obligación. Lo he analizado por qué respondí eso, pero al final de cuentas sé que estoy fuerte mentalmente”, explicó. Además, destacó el respaldo de sus compañeros y aseguró que el grupo tiene muy claros los objetivos que persigue en esta Copa del Mundo.