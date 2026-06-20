El exjugador y referente americanista respaldó al portero de la Selección Mexicana tras las críticas recibidas.

La victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 no solo aseguró el boleto del TRI a la siguiente ronda, sino que también abrió un intenso debate sobre quién debe ocupar la portería en el último compromiso ante República Checa.

Con la clasificación prácticamente garantizada, algunos especialistas consideran que es el momento ideal para que Guillermo Ochoa tenga actividad en la Copa del Mundo.

La discusión surgió debido a que Raúl Rangel ha sido el guardameta titular en los dos primeros encuentros. El arquero de Chivas ha respondido con actuaciones destacadas, incluyendo intervenciones importantes que ayudaron a mantener el arco en cero frente a Corea del Sur.

Sin embargo, hay quienes creen que Javier “Vasco” Aguirre podría aprovechar el partido ante los checos para darle minutos a Memo Ochoa.

Uno de los que se manifestó en contra de esa posibilidad fue Daniel Brailovsky. El exjugador e ídolo del América consideró que retirar al “Tala” Rangel de la titularidad en este momento podría enviar un mensaje equivocado.

“Sacarlo sería de alguna manera perjudicar el crecimiento de un chico que va a seguir peleando el próximo Mundial”, señaló.

¿Cuándo es el prtido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Cabe destacar que la Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo 24 de junio, cuando se enfrente a República Checa en la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El partido está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de las señales de Azteca Deportes, TUDN y ViX.