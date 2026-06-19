Fernando Gago, exdirector técnico de Chivas, encendió las alarmas luego de que se reportara que tuvo que ser hospitalizado debido a un problema de salud.
El estratega argentino, quien también dirigió al Necaxa, y actualmente está al frente de la Universidad de Chile, presentó complicaciones de salud durante la noche del jueves, situación que obligó a su ingreso a un centro médico para recibir atención especializada.
“Informamos que nuestro director técnico se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, publicó la Universidad de Chile.
“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, agregaron.
Presidenta de la U de Chile dio más detalles
“Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes. Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo, fue atendido en tiempo”, dijo Cecilia Pérez.
¿En qué equipos ha dirigido Fernando Gago?
- Boca Juniors
- Real Madrid
- Roma
- Valencia
- Vélez