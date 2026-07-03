Mientras la Selección Mexicana todavía disfruta de su clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 y ya se prepara para enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca, Chivas continúa afinando detalles de cara al Apertura 2026. El Rebaño sigue adelante con su pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y este viernes afrontará su primer compromiso amistoso del verano.

Chivas disputa su primer amistoso de pretemporada

El Guadalajara enfrentará esta noche a Correcaminos en el que será su primer partido de preparación rumbo al Apertura 2026. El encuentro se disputará a las 20:00 horas del centro de México en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria y será transmitido por AYM Sports. La expectativa también pasa por la posibilidad de ver en acción a algunos de los nuevos refuerzos rojiblancos. Tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda han trabajado desde el primer día de pretemporada junto al resto del plantel y podrían tener sus primeros minutos con la camiseta de Chivas bajo las órdenes de Milito.

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Roberto Alvarado vuelve a aparecer en la órbita de Flamengo

El gran Mundial que está realizando Roberto Alvarado con la Selección Mexicana no ha pasado desapercibido. El futbolista rojiblanco suma tres asistencias en la Copa del Mundo y se ha consolidado como una de las piezas más importantes del esquema de Javier Aguirre. En las últimas horas volvió a surgir información que vincula al Piojo con Flamengo, uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. Por el momento no existe una oferta formal, pero el interés del conjunto brasileño reaparece después de varios años. No sería la primera vez que el Piojo es buscado desde futbol brasileño. En 2024, cuando fue consultado sobre esa posibilidad, el propio jugador dejó en claro que su prioridad era Chivas. “Estoy pensando en Chivas, en estar tranquilo y hacer las cosas bien. Chivas es una entidad muy grande y sigo enfocado en cumplir el sueño de ir a Europa”, declaró en aquel momento.

Raúl Rangel vuelve a ser vinculado con el futbol europeo

Otro de los rojiblancos que sigue ganando protagonismo durante el Mundial es Raúl Rangel. El guardameta se ha mantenido como titular de México y todavía no ha recibido goles en el torneo, consolidándose como una de las figuras del equipo nacional. En ese contexto, comenzaron a surgir nuevos rumores sobre un posible interés desde Europa. De acuerdo con información compartida por Jesús Bernal, el Tala estaría siendo seguido por clubes del futbol español, aunque por ahora no trascendieron nombres concretos. La información se suma a versiones anteriores que ya habían relacionado al arquero con equipos como Sporting de Lisboa y Feyenoord, dos instituciones que también habrían seguido de cerca su evolución durante los últimos meses.

Fernando Gago reapareció tras el problema cardíaco que sufrió

Fernando Gago volvió a hablar públicamente luego del problema cardíaco que sufrió días atrás, una situación que generó preocupación en el entorno del exentrenador de Chivas. El actual técnico relató que todo comenzó con una molestia que inicialmente atribuyó al cansancio o a un problema muscular. Sin embargo, tras realizarse estudios médicos, los especialistas detectaron una arteria obstruida que requirió atención inmediata. “Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo”, reconoció Gago al recordar el episodio. El argentino explicó que nunca imaginó la gravedad de la situación hasta recibir los resultados finales de los estudios realizados en el hospital. Tras el incidente, diversos reportes señalaron que los médicos le recomendaron modificar algunos hábitos para reducir riesgos futuros, entre ellos abandonar definitivamente el cigarrillo.