Fernando Gago sufrió un infarto luego de disputar un partido con la Universidad de Chile. En las últimas horas se ventiló una imagen en la que ya se encuentra fuera de peligro y en su casa.

Unas de las noticias más importantes que rebotó en todas partes del mundo fueron en relación a Fernando Gago y su infarto en plena conferencia de prensa. En medio de este contexto, su esposa dio a conocer que el exentrenador del Guadalajara ya se encuentra en su casa.

En redes sociales todo el mundo quedó consternado debido a que el técnico argentino se sentía mal en la conferencia de prensa que daba post partido de la Universidad de Chile. Luego el club chileno dio a conocer que tuvo que ser intervenido ya que había sufrido un infarto agudo de miocardio, pero que ya se encontraba estable.

A más de 24 horas de lo sucedido, su esposa dio a conocer las primeras imágenes en su casa con uno de sus hijos. “¡¡¡Feliz día papi!!! Hoy más que nunca ¡¡¡Feliz día mi vida!!! ¡Joaquín tiene sin duda al Papá más fuerte y luchador del mundo! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. ¡Se que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos! Te amamos infinito héroe de nuestro corazón”, publicó Verónica, pareja de Fernando Gago, en Instagram. El técnico argentino ahora se recupera en su hogar, mientras que Fabricio Coloccini se hace cargo del primer equipo.

Fernando Gago debe dejar el cigarrillo

Luego del infarto que sufrió se dio a conocer que Fernando Gago tenía una adicción al cigarrillo, por lor que tenía que dejarlo luego de este padecimiento que sufrió. “Fernando Gago fuma muchísimo, desde la recta final de su carrera tomó el vicio del cigarro y fuma muchísimo. En su paso por Guadalajara lo pudimos constatar y ya le cobró factura (…) Se encuentra en el post operatorio y los médicos le han indicado al técnico que lo primero que tiene que hacer es olvidarse del cigarro por un tiempo importante“, reveló David Medrano en su canal de YouTube.