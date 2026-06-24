Chivas continúa trabajando en Isla de Navidad para preparar el Apertura 2026, mientras la afición sigue pendiente de una de las grandes incógnitas del mercado de pases: si llegará o no algún refuerzo más al plantel de Gabriel Milito. Al mismo tiempo, los cinco futbolistas rojiblancos convocados a la Selección Mexicana esperan conocer si tendrán actividad en el duelo ante Chequia. De igual manera, fuera de la actualidad inmediata del Guadalajara, también han surgido noticias relevantes relacionadas con exjugadores y extécnicos del club.

Chivas confirmó los convocados para la pretemporada.

Néstor Vidrio revela que no quería ser jugador de Chivas

Néstor Vidrio sorprendió al revelar que su llegada a Chivas estuvo lejos de ser un sueño cumplido en un inicio. El exdefensor explicó que, tras su paso por Pachuca y después de conquistar la medalla de oro olímpica, veía al Guadalajara como un rival deportivo y no tenía intención de vestir la camiseta rojiblanca. Sin embargo, la insistencia de su familia, que siempre fue aficionada del Rebaño Sagrado, terminó siendo clave para que aceptara la propuesta. El defensor incluso confesó que durante sus primeros meses en Verde Valle le costó adaptarse y sentirse cómodo dentro del club, aunque con el paso del tiempo logró construir una etapa importante de su carrera en Guadalajara.

Médicos le indican a Fernando Gago trabajar en su adicción al cigarro tras su infarto

Una de las noticias que más preocupación generó en el futbol latinoamericano durante los últimos días fue el problema cardíaco que sufrió Fernando Gago después de un partido de la Universidad de Chile. Afortunadamente, los reportes más recientes indican que el extécnico de Chivas se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, de acuerdo con información compartida por David Medrano, los médicos que atendieron al argentino le recomendaron suspender el consumo de cigarro por tiempo indefinido. El comunicador incluso señaló que se trataba de un hábito que Gago mantenía desde su etapa como entrenador del Guadalajara, por lo que es un hábito de varios años.

Alexis Vega ve con buenos ojos que el titular contra Chequia sea Guillermo Ochoa y no Raúl Rangel

Alexis Vega se sumó al debate que existe alrededor de la portería de la Selección Mexicana y reconoció que vería de forma positiva una posible titularidad de Guillermo Ochoa frente a Chequia. El atacante consideró que la trayectoria y el legado construidos por el veterano arquero justifican un reconocimiento de esta magnitud. No obstante, también dejó entrever que desde el punto de vista deportivo el momento de Raúl Rangel es extraordinario, luego de sus actuaciones ante Sudáfrica y Corea del Sur. Por ello, la decisión final de Javier Aguirre continúa siendo uno de los temas más comentados dentro de la concentración mexicana.

Alexis Vega aplaude la posibilidad de que Ochoa sea titular.

Chivas no irá por otro refuerzo para el Apertura 2026, a menos que haya bajas tras el Mundial

De acuerdo con información reciente, la directiva de Chivas considera prácticamente cerrada la plantilla para el Apertura 2026 y únicamente volvería a buscar incorporaciones si se concreta la salida de algún futbolista importante durante las próximas semanas. Esto significa que, salvo movimientos inesperados, Gabriel Milito trabajaría con el grupo actual para afrontar el torneo. Incluso la probable salida de Erick Gutiérrez no modificaría demasiado la planeación deportiva, ya que el mediocampista dejó de entrar en los planes del cuerpo técnico desde el semestre anterior. Por ahora, todo indica que el Guadalajara solo volverá al mercado si surge una baja que obligue a buscar un reemplazo específico.