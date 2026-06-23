César Luis Merlo dio a conocer cuál es la postura actual de la directiva de Chivas respecto a la posibilidad de incorporar más refuerzos.

El Club Deportivo Guadalajara prácticamente tienen definida su plantilla para encarar el Torneo Apertura 2026, luego de concretar los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

En las últimas semanas surgieron rumores sobre la posibilidad de que Chivas busca más refuerzos para fortalecer algunas posiciones; sin embargo, la postura de la dirigencia parece ser clara, ya que por el momento no tienen contemplado realizar nuevas altas.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el Club Deportivo Guadalajara únicamente volvería al mercado en caso de concretarse la salida de alguno de sus futbolistas.

En otras palabras, Chivas solo volvería al mercado en caso de concretar alguna baja importante en su plantel, situación que hasta ahora no se ha presentado. Si bien Érick Gutiérrez está próximo a salir, su posible partida no modificaría significativamente los planes deportivos, ya que desde el semestre anterior dejó de ser considerado por Gabriel Milito.

La directiva de Chivas de momento no buscaría otro refuerzo.

¿Qué jugadores tienen posibilidad de salir de Chivas?

Dos de los jugadores que han despertado interés y cuyo futuro ha sido tema de conversación son Armando González y Brian Gutiérrez. Ambos elementos se encuentran actualmente con la Selección Mexicana que disputa la Copa del Mundo de 2026, y la directiva del Rebaño Sagrado podría recibir ofertas por ellos en este mercado de fichajes.

No obstante, en Verde Valle tampoco descartan que pueda llegar una oferta importante por Roberto Alvarado o Raúl Rangel, quienes han sido dos de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026.