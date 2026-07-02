El exentrenador del Guadalajara reapareció tras sus problemas del corazón, en donde dio detalles de lo que vivió ese día.

Fernando Gago no dejó una grata impresión dentro de Chivas por sus maneras poco éticas de comportarse, abandonando al Rebaño Sagrado para marcharse a dirigir a Boca Juniors; sin embargo, los aficionados rojiblancos lamentaron el problema de salud que registró hace unas semanas.

El propio entrenador argentino por fin reapareció ante los medios de comunicación y dio detalles acerca del día en que comenzaron los síntomas y hasta el cómo llegó al hospital, siendo obligado por su esposa.

“Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo. El jueves me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos o de haber dormido torcido. Tuve molestias, nunca pensé que era lo que tenía.

“Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio. Le dije que después del partido me lo iba a hacer y cuando terminó el partido me sentía igual que todo el día. No me sentí mal, no me sentí de peor forma.

“Cuando llego al hospital, los estudios daban bien y el último estudio dio mal. Ahí me enteré de que tenía una arteria tapada (…) No caigo que tuve lo que tuve”, declaró el timonel en conferencia de prensa.

Fernando Gago debería dejar una vieja adicción

El comunicador de TV Azteca, David Medrano, destapó hace unos días que un factor que influyó en el problema cardíaco del entrenador se trataría de su adicción por el cigarro, por lo que los médicos chilenos le habrían recomendado el dejarlo a la brevedad.

¿Por qué se fue Fernando Gago de Chivas?

La directiva del Guadalajara ya le estaba proponiendo una renovación de contrato; sin embargo, el argentino habría comenzado a dar largas, hasta que se confirmó que Boca Juniors estaba interesado en sus servicios, por lo que dejó botado al Guadalajara para regresarse a Argentina, en donde fracasó y a los pocos meses fue cesado del cargo.