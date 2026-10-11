José Castillo lleva más de dos meses sin jugar y ya preocupa a la afición, pues Chivas no ha dado información sobre él.

Chivas es, en este momento, un verdadero hospital: son seis los lesionados que se perderían el partido contra Tigres. Sin embargo, hay uno que está generando especial preocupación entre la afición: José Castillo, quien no juega desde el primer partido de la Leagues Cup 2026, disputado el 5 de agosto.

El Guadalajara no es un club que se caracterice por ser transparente con las lesiones de sus jugadores, ya que, en el mejor de los casos, se limita a informar que les realizaron estudios. Por eso hay muy poca información oficial sobre el defensor rojiblanco, algo que solo ha hecho que la afición se preocupe y se pregunte qué pasa con Castillo.

José Castillo sigue sin regresar de su lesión.

Y es que el club ni siquiera ha informado cuál es la lesión que sufrió José Castillo, y solo ha dicho que se recupera de una molestia muscular. No obstante, el defensor ya acumula más de dos meses sin actividad y, hasta ahora, no parece haber fecha para su regreso.

Esto ha provocado que la afición se cuestione lo que realmente ocurre con el zaguero, pues la mayoría de las lesiones musculares suelen sanar en menos de dos meses. Eso hace pensar que pudo haber sufrido una molestia más fuerte de lo que se ha dicho, sobre todo porque, desde finales de septiembre, se informa que ya trabaja a ritmos más intensos, pero todavía no ha vuelto a tener actividad.

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Incluso, Castillo viajó con el equipo a Estados Unidos para el amistoso contra el América, aunque el club dejó muy claro que fue llamado solamente para continuar con su rehabilitación y no tuvo minutos de juego. Eso hacía pensar que podría estar listo para el Clásico Tapatío, pero siguió sin ser convocado, obligando a Milito a buscar opciones en la alineación.

La defensa es la zona en la que Chivas tiene más bajas

A la baja de José Castillo se suman las de Diego Campillo, quien salió lesionado en el partido contra el Atlas, y Luis Romo, que regresó con molestias de la convocatoria con la Selección Mexicana. Además, los suplentes habituales en esa zona, Miguel Gómez y Miguel Tapias, también están lesionados, y a ellos se suma Bryan González, otro elemento clave para Gabriel Milito. La defensa es, sin duda, la zona más golpeada del Rebaño, y cada vez es más complicado para el estratega rojiblanco encontrar un 11 inicial.