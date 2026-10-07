El hijo de la leyenda del Guadalajara sufrió una terrible lesión y no recibió el apoyo de su club, quien le habría rescindido su contrato.

Las lesiones son una parte que viene implícita en la ejecución de cualquier deporte de alto rendimiento; sin embargo, el canterano de Chivas, Arturo Ledesma, fue despedido de su nuevo club debido a que sufrió una grave lesión en la rodilla derecha.

Hace unos días se dio a conocer que Miguel ‘Wacho’ Jiménez vivió una situación similar en el Malacateco, sufriendo una ruptura de ligamento cruzado anterior y siendo despedido por su equipo, por lo que no contará con su sueldo y no contará con especialistas que lo acompañen en su rehabilitación.

Ahora, se viralizó que el Zully, hijo de la leyenda del Guadalajara, Javier Ledesma que lleva el mismo apodo, sufrió una lesión de gravedad con el Deportivo Marquense, escuadra con la que fichó apenas este mercado de fichajes y pese a que tiene 38 años de edad, ya era capitán y uno de los goleadores del equipo centroamericano.

Sin embargo, durante el partido contra el Comunicaciones, el zaguero surgido de las fuerzas básicas del chiverío sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que días después anunciaron que lo darían de baja del plantel guatemalteco.

Zully Ledesma regresó a México para operarse

El defensor surgido de las fuerzas básicas de Chivas compartió a través de sus redes sociales que regresó a Guadalajara y se sometió a la cirugía en México, en donde inclusive recibió muchos mensajes de apoyo de parte de varias figuras del balompié nacional como Héctor Reynoso, Nery Castillo, Omar Esparza y Carlos Fierro, entre otros.

¿Cómo fue la historia de Javier Ledesma en Chivas?

Arturo Ledesma decidió no seguir los pasos de su padre, el Zully, por lo que no se convirtió en portero, sino que jugó como defensa central o lateral, por lo que recibió la oportunidad de debutar el 17 de febrero del 2007 en un duelo frente al Atlante bajo la tutela de José Manuel de la Torre.

Su estadía en el chiverío fue relativamente corta, ya que para el Apertura 2009 fue enviado al Necaxa que se encontraba en la entonces llamada Liga de Ascenso, en donde comenzó su andar en la División de Plata, convirtiéndose en un jugador importante en todos los clubes a los que llegó.

Zully participó en algunos partidos con el primer equipo de Chivas (GETTY IMAGES)

Los clubes en la carrera de Arturo Ledesma