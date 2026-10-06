El canterano del Guadalajara sufrió una grave lesión hace unos días; sin embargo, su club le dio una terrible noticia unas horas después.

La carrera del futbolista no es nada sencilla, no solamente por la máxima exigencia que se requiere para poder llegar a Primera División, sino también porque se viven muchas situaciones polémicas, en donde en esta ocasión le tocó experimentar al exjugador de las Chivas, Miguel Jiménez.

Después de salir del Guadalajara en diciembre del 2023, el Wacho continuó su carrera alejado del redil formando parte del Puebla; sin embargo, en verano del 2025 concretó su traspaso al Deportivo Malacateco de Guatemala para convertirse en uno de los hombres de experiencia en la escuadra centroamericana.

Sin embargo, hace unos días se anunció que el cancerbero surgido de la cantera del chiverío sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que quedaría fuera de las canchas durante varios meses, noticia que afectó radicalmente sus planes para el futuro inmediato.

Sin embargo, hace unas horas el Malacateco despidió oficialmente a Miguel Jiménez de sus filas, lo que significa que después de lesionarse fue dado de baja del plantel, por lo que no contará con un salario o inclusive, el apoyo de los especialistas de ningún club para su rehabilitación.

Aficionados explotaron por decisión del Malacateco contra el Wacho

Miguel Jiménez, un portero multicampeón con Chivas

Al Wacho le tocó vivir una etapa gloriosa en el Guadalajara bajo la tutela de Matías Almeyda, consiguiendo varios campeonatos en donde destaca la Copa MX del Clausura 2017 en donde se lució en la tanda de penaltis. También fue campeón de Liga MX en ese mismo semestre.

Por si fuera poco, también fue campeón de la Concachampions 2018, en donde tuvo una destacada actuación en la Final de ida contra el Toronto FC, en donde tuvo que cubrir a Rodolfo Cota que cumplió con un partido de suspensión.

¿Por qué el Wacho salió de Chivas?

La directiva del Guadalajara que era encabezada por Fernando Hierro decidió no ofrecerle la renovación de su contrato debido a que Miguel Jiménez cometió muchas equivocaciones que perjudicaron al chiverío en varios partidos, incluyendo la Final del Clausura 2023 contra Tigres.