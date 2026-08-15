Jesús Orozco Chiquete es uno de los exjugadores de Chivas que más ha dado de qué hablar desde su salida del Guadalajara, especialmente por la manera en que terminó abandonando el club después de que no se concretara su esperado salto al futbol europeo. Desde entonces, su etapa con Cruz Azul ha tenido distintos altibajos y, esta semana, el canterano rojiblanco protagonizó uno de los momentos más desafortunados de su carrera.

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Para poner en contexto lo ocurrido, Cruz Azul y Chicago Fire se estaban jugando el boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup. El conjunto de la MLS comenzó ganando el partido, pero La Máquina consiguió reaccionar y encontró el empate al minuto 81, resultado que, en ese momento, le daba la clasificación a ambos equipos y prácticamente aseguraba su presencia en la siguiente fase del torneo.

Por ello, una vez que llegó el 1-1, ambos equipos comenzaron a bajar la intensidad y optaron por jugar con mayor seguridad, entendiendo que ese marcador beneficiaba a los dos. Todos parecían tener claro que no era necesario arriesgar, excepto Chiquete. Al minuto 90+3, el defensor rojiblanco intentó encontrar con un pase largo a uno de sus delanteros, pero el balón terminó en poder del Chicago Fire. El equipo estadounidense aprovechó inmediatamente el contragolpe y marcó el 2-1 que terminó eliminando a Cruz Azul de la Leagues Cup.

El error del canterano de Chivas no solamente estuvo en intentar generar una ofensiva cuando el resultado ya favorecía tanto a Cruz Azul como al Chicago Fire. Si se analiza la jugada con detenimiento, se puede observar cómo varios de sus compañeros le piden que juegue hacia atrás y no arriesgue la posesión. Chiquete decidió ignorar esas indicaciones y buscó un pase hacia adelante intentando una acción ofensiva que nunca llegó a concretarse.

Pero la historia no terminó con la pérdida del balón. Durante el contragolpe del Chicago Fire, Chiquete quedó en una situación de dos contra uno frente al atacante rival y terminó recibiendo un caño, permitiendo que el balón continuara su recorrido y que la jugada quedara prácticamente servida para el segundo gol. De esta manera, el exjugador de Chivas terminó involucrado directamente en una nueva eliminación de Cruz Azul en los últimos minutos, en una acción que rápidamente fue señalada por la afición como otra ‘cruzazuleada’.

Jesús Orozco Chiquete y Cruz Azul serán de los principales rivales de Chivas por la Liga MX

Más allá del duro golpe que significó la eliminación para Cruz Azul, La Máquina seguirá siendo uno de los principales rivales de Chivas en la pelea por los primeros puestos de la Liga MX. El conjunto cementero cuenta con un plantel construido para competir por el título y, a diferencia de lo ocurrido en la Leagues Cup, tendrá ahora toda su atención puesta en el torneo mexicano. Para el Guadalajara, cualquier tropiezo de uno de sus principales competidores puede ser importante, aunque el Rebaño Sagrado tendrá que concentrarse primero en recuperar su mejor versión y sumar puntos después de un complicado inicio de semestre.