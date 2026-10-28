En la directiva del Guadalajara no tienen intención de desprenderse del mediocampista; sin embargo, no tendrían la puerta completamente cerrada a una negociación.

El Apertura 2026 está llegando a la recta final de la fase regular, por lo que diversos medios de comunicación comienzan a divulgar rumores sobre el futuro de varios futbolistas, en donde hace unas horas se viralizó un supuesto interés de Cruz Azul en hacerse de los servicios de Brian Gutiérrez de Chivas, versión que es falsa.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez confirmó que en el Guadalajara no hay interés de negociar la salida del mediocampista mexico-estadounidense; sin embargo, no se cerrarían a la posibilidad de un intercambio en el futuro, siempre y cuando sea por un futbolista que interese mucho en el redil.

“En este lado no hay ni la intención siquiera de dejarlo salir. Nada está cerrado, si en algún futuro algún equipo propone un cambio que a Guadalajara le interese, podría analizarse, pero hoy en día solamente humo y más humo acerca de Brian Gutiérrez de que pudiera darse alguna salida a cualquier otro equipo, que es falso”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El deseo inmediato de Brian Gutiérrez con Chivas

“Brian Gutiérrez no tiene pensado, ni tiene oferta de Cruz Azul. No hay nada en la mesa para el Guadalajara hasta el momento. Él está concentrado en única y exclusivamente en regresar a la cancha y terminar su rehabilitación esta semana para ser considerado contra Atlante.

“Y dos, terminar el torneo, jugando más minutos y tratando de ser titular en esta recta final del torneo para la Liguilla. Consciente de que ha quedado a deber y que puede ser mucho más eficiente. En esas se encuentra Brian Gutiérrez”, concluyó.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.