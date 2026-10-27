El exguardameta y Mundialista titular en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, tiene a un portero predilecto para el nuevo ciclo del Tricolor.

Chivas se mantiene como la base de la Selección Mexicana durante el nuevo proceso que ha iniciado Rafael Márquez, en donde la prensa amarilla está tratando de desvirtuar a los jugadores rojiblancos, en donde su intención es devolverle la titularidad del Tricolor a Luis Ángel Malagón.

La realidad es que la competencia en la portería del combinado mexicano es una de las más parejas desde hace muchos años, en donde el cancerbero del Guadalajara, Raúl Rangel, se mantiene como el mejor guardameta del momento, pese a las equivocaciones que registró contra Estados Unidos durante la Fecha FIFA de septiembre.

Es por eso que Óscar Pérez, una leyenda viviente de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, analizó el presente de la portería de México y sentenció que el Tala debe permanecer como el cancerbero titular por lo mostrado en el Guadalajara, en donde se mantiene en plan grande.

“Yo creo que no habrá mucho cambio. Creo que seguirá Raúl Rangel, que lo viene haciendo muy bien y está manteniendo un nivel. Después, hay varios porteros que lo están haciendo muy bien como Carlos Moreno que ha tenido grandes actuaciones con Pachuca. Hay chicos que pueden estar”, declaró el exportero para TVC Deportes.

Tala Rangel, está en plan grande con Chivas

El guardameta del Guadalajara ha demostrado que lo vivido con la Selección Mexicana fue una mala noche, ya que sigue siendo determinante para la causa rojiblanca con intervenciones que van directamente al marcador al impedir la caída de su marco, yal y como lo ha venido haciendo contra Necaxa o Monterrey, en donde inclusive atajó un penalti, con el que Chivas consiguió el triunfo en la Sultana del Norte.

Tala Rangel registró un Mundial espectacular con México

Javier Aguirre le dio el voto de confianza al Tala Rangel para la Copa del Mundo 2026, en donde se lució manteniendo el cero contra Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, realizando atajadas impresionantes; sin embargo, contra Inglaterra nada pudo hacer para mantener su portería imbatida, sobre todo tras errores en defensa como los de Edson Álvarez, quien inclusive sonó para llegar a Chivas como refuerzo hace unas semanas.