El Piojo sigue deslumbrando a todos en otras partes del planeta, por lo que el timonel del conjunto chileno habría pedido el jersey del jugador de las Chivas.

Roberto Alvarado es uno de los mejores futbolistas que tiene todo México y así lo ha demostrado cada vez que es convocado a la Selección Mexicana y volvió a presumir su talento en el duelo que el Tricolor perdió contra Chile en donde tuvieron participación varios jugadores de Chivas.

El Piojo se ha vuelto un futbolista tan trascendental para México que el entrenador, Rafael Márquez, decidió utilizarlo en los cuatro partidos que disputó en la pasada Fecha FIFA, pese a que el Clásico Tapatío contra Atlas está muy próximo.

Sin embargo, Alvarado dejó gratas impresiones en el entrenador del conjunto chileno, Nicolás Andrés Córdova, quien al término del partido fue captado en video en una charla con el futbolista ’25’ del Guadalajara, en donde sostenía el jersey del jugador rojiblanco.

Hay que recordar que Roberto Alvarado deslumbró durante la participación de México en la Copa del Mundo 2026 debido a sus cualidades para generar ocasiones de peligro, por lo que inclusive rompió un récord en la Selección al poner tres asistencias en un mismo Mundial, algo que nunca había conseguido algún futbolista nacional.

Piojo Alvarado ha llamado la atención en varios países

Después de su destacada participación en el Mundial con México, Roberto Alvarado fue observado por visores de todas las partes del planeta, recibiendo muchos elogios por algunos extranjeros; sin embargo, lo más importante es que llamó la atención en el futbol de Rusia, en donde el Spartak de Moscú habría intentado ficharlo en este mercado de fichajes que cerró hace unas semanas.

Inclusive, el Piojo admitió públicamente hace unos días que “le movió” el poder recibir ese ofrecimiento de irse al futbol de Europa, aunque evidentemente sabe que es complicado debido a que ya tiene 28 años de edad.

Los minutos del Piojo Alvarado en la Fecha FIFA