La Fecha FIFA por fin llegó a su fin y así les fue a los convocados rojiblancos en la primera concentración con Rafael Márquez en el Trricolor.

La Fecha FIFA por fin ha llegado a su fin después de cuatro partidos amistosos que disputó la Selección Mexicana de Rafael Márquez, en donde el último ensayo fue contra Chile, en donde el timonel del Tricolor decidió recurrir a los jugadores de Chivas, en donde Roberto Alvarado fue titular.

El Piojo ratificó que es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, ya que participó en los cuatro compromisos de esta gira del combinado nacional, en donde fue el jugador más importante a la ofensiva, en donde inclusive estuvo a punto de abrir el marcador con un zapatazo de media distancia. Piojo disputó 64 minutos con el Tricolor, hasta que fue reemplazado por Isaías Violante después del desgaste brindado.

¿Qué pasó con Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Luis Romo?

Ante la poca generación de futbol ofensivo de México después de recibir el segundo gol en contra, Rafael Márquez decidió darle minutos tanto a Santiago Sandoval como Hugo Camberos, quienes ingresaron de cambio al minuto 71.

Por su parte, Diego Campillo se quedó en la banca y Luis Romo rompió concentración unos días antes debido a la lesión muscular que sufrió en el primer tiempo del partido contra Estados Unidos.

¿Tala Rangel fue castigado por Rafael Márquez?

El seleccionador de México tenía en mente el hacer rotación en diferentes zonas del campo, decisión que incluía a la portería, por lo que la ausencia del Tala Rangel se debió a decisión técnica del timonel nacional, en donde nada tenía que ver con las equivocaciones que registró en el duelo contra Estados Unidos.