Un nuevo reporte aseguraría que los futbolistas que viajaron con la Selección Mexicana no estarían en las mejores condiciones de cara al Clásico Tapatío contra Atlas.

Con la finalización de la Fecha FIFA, la Liga MX está por reanudar sus actividades; sin embargo, en el interior de Chivas existiría cierta preocupación por el estado anímico de algunos futbolistas que acudieron a la Selección Mexicana debido a que volverían golpeados anímicamente.

A pocas horas de que se dispute el Clásico Tapatío contra Atlas, el reportero Alejandro Ramírez, destapó que algunos futbolistas del Guadalajara regresaron a la Perla de Occidente, pero estarían afectados moralmente debido a las críticas, malos resultados y mal rendimiento del Tricolor en los cuatro partidos que disputaron.

“Ya los jugadores reportaron y los de Chivas también lo hacían llegando a la Perla Tapatía. No llegan en buenas condiciones respecto a lo mental porque sí traen el dejo de inseguridad después de esta, que fue criticada por los números, actuación de la Selección en cuatro partidos: dos derrotas y dos empates.

“Hay que ver cómo se comportan para el fin de semana los jugadores de Guadalajara de cara al Clásico. En estos días, seguramente tendrán pláticas con la gente de desarrollo humano para saber cómo se encuentran, platicar con el técnico y en el campo, tratando de entender lo que sucedió”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los errores de los jugadores de Chivas en Selección Mexicana

Aunque es evidente que la confianza fue golpeada después de cuatro partidos sin poder conseguir ni una victoria, hay jugadores del Guadalajara que estarían más afectados debido a equivocaciones puntuales que cometieron durante algunos compromisos, en donde destacan Raúl Rangel y Diego Campillo, quienes protagonizaron errores que fueron directamente al marcador en el partido contra Estados Unidos.

Tala Rangel trata de minimizar sus errores con el Tricolor

A su llegada a Guadalajara, Raúl Rangel atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en el aeropuerto para cuestionarlo sobre lo vivido con la Selección Mexicana, en donde el Tala aseguró que se maximizaron sus equivocaciones en el duelo contra Estados Unidos.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.