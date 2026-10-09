El excapitán y campeón con el Guadalajara destapó la clave por la que el portero rojiblanco ha estado cometiendo muchas equivocaciones en el Rebaño y en la Selección.

Chivas está por disputar el Clásico Tapatío contra Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde existe cierto nerviosismo por el aspecto anímico de los jugadores que participaron con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA, principalmente Raúl Rangel, quien protagonizó dos errores graves en el amistoso contra Estados Unidos.

Esas equivocaciones han causado que el portero del Guadalajara sea blanco de críticas por parte de la prensa americanista, por lo que surge la inquietud de cómo lo tomará el cancerbero rojiblanco, en donde el exjugador del Rebaño, Héctor Reynoso, analizó lo que sucedió con el Tricolor.

El Sansón está convencido de que el Tala está cayendo en excesos de confianza por su buen juego de pies, por lo que descartó que sea un tema de presión, ya que lo superó adecuadamente durante la Copa del Mundo.

“Yo no lo veo por presión. Lo veo por exceso de confianza. No lo veo presionado, creo que ese tema ya lo pasó porque el máximo examen de presión que puede haber es el Mundial y eso lo hizo muy bien. Creo que hay un exceso de confianza, incluso estando en las Chivas, los errores que ha tenido ha sido con los pies.

“No es que sea malo con los pies, sino que es tan capaz que se confía de más y está decidiendo mal. Está a tiempo debe saber que son cosas del futbol, todos se equivocan”, explicó el Sansón en el podcast de las Leyendas del Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.