Alan Pulido fue uno de los tantos jugadores de Chivas que se fue mal tras la llegada de Gabriel Milito. A más de seis meses de su salida, el atacante confirmó su nueva chamba en Estados Unidos.

No hay ninguna duda de que una de las grandes decepciones que tuvo Chivas en el último año se llama Alan Pulido, quien tuvo un inicio prometedor, pero nunca terminó de consolidarse. Tras irse por la puerta de atrás del Rebaño Sagrado, confirmó en sus redes sociales que fundó una academia de futbol en Las Vegas, Estados Unidos.

Es indudable que Puligol fue uno de los jugadores que marcaron de la mejor manera la era de Matías Almeyda. Es más, hasta la consagración de Armando González en el Apertura 2025, el atacante fue el último campeón de goleo que tuvo el conjunto rojiblanco con 12 goles en el 2019.

Su salida de Chivas fue por la puerta de atrás y sin posibilidad de reivindicarse en los campos de juego, ya que Gabriel Milito lo relegó. Diversos reportes señalan que el técnico argentino tomó esa decisión por la falta de profesionalismo del jugador al momento de entrenar, ya que llegaba con pocas horas de descanso. A su vez, había fallado en momentos importantes debido a que erró penales, mientras que la Hormiga ingresaba y no paraba de anotar.

Alan Pulido habló de Chivas y sus malos tratos.

A más de seis meses de su salida del Rebaño Sagrado, Alan Pulido confirmó en redes sociales que fundó una academia de futbol en Las Vegas, Estados Unidos, junto a Ulises Tavera. “El fútbol nos ha dado experiencias, aprendizajes y la oportunidad de vivir nuestra pasión como profesionales. Hoy unimos nuestros caminos para crear ELITE NINE y compartir lo aprendido con una nueva generación”, publicaron en Instagram.

Y agregaron: “Queremos construir un club donde cada jugador entrene con propósito, aprenda a competir y encuentre la confianza para superar sus propios retos. Un lugar donde el esfuerzo se valore, el talento se trabaje y las familias sean parte del equipo”.

Los números de Alan Pulido en las Chivas de Gabriel Milito