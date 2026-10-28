A lo largo de la última semana se habló mucho sobre el regreso de Cade Cowell a Chivas, ya que se le acaba el préstamo con New York Red Bulls. En medio de este contexto, el Vaquero sabe que debe terminar de convencer a la franquicia de la MLS para que haga uso de la opción de compra y esta noche lo hizo con un golazo en la derrota por 3-2 ante New England.

El exjugador de San Jose Earthquakes llegó al Guadalajara en enero del 2025 con Chicharito Hernández e ilusionó a toda la afición con su velocidad y goles. Sin embargo, con el correr de los meses comenzó a bajar su nivel, mientras que con Gabriel Milito nunca se terminó de sentir cómodo a pesar de que le dieron la oportunidad de destacarse como centrodelantero y carrilero.

La actualidad de Cade Cowell lo tiene como delantero de New York Red Bulls, ya que se encuentra cedido durante todo el 2026. Mientras se espera que se confirme si hacen o no uso de la opción de compra, el Vaquero anotó un golazo al tomar el balón de derecha a izquierda y rematar con efecto al palo derecho del portero de New England. Sin duda, un golazo.

Cade Cowell tiene definido su futuro

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que es un hecho que Cade Cowell no va a volver a Chivas porque su esposa no quiere y su agente ya le busca opciones en la MLS en caso de que New York Red Bulls no haga uso de la opción de compra.

Imagen generada con CHATGPT.

“Había una insatisfacción de su pareja por estar en Guadalajara. Quería estar más cerca de los suyos en su país. Se refiere al tipo de ambiente, al tipo de entorno para su pareja, que en ese momento decía que no se sentía segura”, explicó el insider del Guadalajara sobre el Vaquero.

Encuesta ¿Chivas debe retener a Cade Cowell si New York Red Bulls no hace uso de la clausula de compra? ¿Chivas debe retener a Cade Cowell si New York Red Bulls no hace uso de la clausula de compra? Sí No Ya votaron 2 hinchas

Y agregó: “Se va con una opción a préstamo con una cláusula de opción de compra. Hasta el momento, con casi el 62% jugado de lo que va de la MLS, es un promedio en el cual considera que de cerrar así, va a adquirir los derechos federativos de Cade Cowell. (…) El tema es que se sienten mejor estando en el país vecino. Incluso, en caso de que su club no se quede con él, quiere quedarse. La gente que maneja su carrera le está buscando opciones. Es muy complicado que Cade Cowell regrese a Guadalajara”.