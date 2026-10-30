Chivas se prepara para recibir al Atlante este sábado en el Estadio Akron, en un partido fundamental para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Tabla General del Apertura 2026. Mientras Gabriel Milito termina de definir su alineación, el plantel rojiblanco presume un ambiente de unión y confianza, algo que quedó demostrado durante las recientes celebraciones de Halloween. Sin embargo, la actividad no se limita a lo que sucede dentro de la cancha, pues la directiva y el cuerpo técnico también deben comenzar a planear las altas y bajas para el Clausura 2027, especialmente ante los rumores sobre posibles salidas de jugadores importantes.

David Medrano aconseja a Hugo Camberos salir de Chivas

Uno de los futbolistas cuyo futuro genera dudas es Hugo Camberos, quien no ha conseguido consolidarse como titular bajo las órdenes de Gabriel Milito. Al respecto, David Medrano consideró que lo mejor para el joven extremo sería salir del Guadalajara en busca de más minutos, pues señaló que sus oportunidades han sido demasiado irregulares para demostrar su verdadero potencial. El periodista recordó los casos de Diego Campillo y Luis Gabriel Rey, quienes consiguieron crecer futbolísticamente después de pasar por FC Juárez y Puebla, respectivamente, antes de regresar con mayor protagonismo al Rebaño Sagrado. También mencionó a Diego Ochoa, actualmente en Necaxa, como otro ejemplo de esta estrategia. “Irse a otro equipo le cambió el status, a lo mejor es lo que necesita Hugo Camberos”, explicó Medrano en su canal de YouTube.

Chivas advierte a la afición que va al Estadio Akron contra Atlante que reducirán el estacionamiento

El Guadalajara lanzó una advertencia importante para los aficionados que asistirán al encuentro contra Atlante, pues el estacionamiento general del Estadio Akron tendrá capacidad reducida durante el partido de este sábado. Ante esta situación, el club recomendó llegar con anticipación, compartir automóvil con familiares o amigos y considerar alternativas de transporte público, especialmente Mi Macro Periférico y su estación Estadio Chivas. Sin embargo, el anuncio provocó molestias entre algunos seguidores rojiblancos, quienes señalaron que los accesos y las salidas del inmueble ya suelen ser complicados en condiciones normales, por lo que temen mayores problemas de movilidad.

Los jugadores de Chivas se lucieron y sí tuvieron su tradicional “Chivasween”

Después de varias semanas de incertidumbre por los malos resultados, finalmente Chivas celebró su tradicional fiesta de disfraces de Halloween, nombrada por los aficionados como Chivasween. El club compartió un video en el que sus futbolistas mostraron atuendos bastante creativos, comenzando por José Castillo, quien apareció caracterizado como faraón. También destacaron Daniel Aguirre como Frozono, Hugo Camberos vestido de porrista y Ricardo Marín como el Profesor Jirafales, entre otros disfraces que provocaron risas entre los aficionados. La celebración llegó después de las victorias contra Necaxa y Monterrey, reflejando el buen ambiente que existe actualmente dentro del vestidor rojiblanco.

El fuerte castigo de la directiva de Chivas a los jugadores que no participan en el Chivasween

Aunque el Chivasween parece una celebración completamente relajada, participar en ella también tendría sus propias reglas. De acuerdo con información de José María Garrido, los futbolistas del Guadalajara están obligados a presentarse disfrazados o enfrentar una multa económica considerable. El comunicador recordó que durante la edición del año pasado Javier Hernández habría decidido no participar y prefirió pagar la sanción correspondiente. “El que no llega disfrazado se come una fuerte multa”, explicó Garrido en su canal de YouTube. De esta manera, la celebración sería una de las dinámicas internas con las que el club busca fomentar la convivencia entre sus jugadores.

El buen nivel de Raúl Rangel podría hacer que vuelvan por él desde Europa en el mercado de invierno

Finalmente, otro de los futbolistas que podría convertirse en protagonista del próximo mercado de fichajes es Raúl Rangel, quien continúa demostrando un nivel extraordinario en la portería de Chivas. Sus actuaciones recientes contra Necaxa y Monterrey volvieron a confirmar su importancia para Gabriel Milito, por lo que no sería extraño que los clubes europeos que lo siguieron durante el verano mantuvieran su interés. Además, una buena participación con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre podría aumentar su exposición internacional. Actualmente, el Tala tiene un valor de mercado estimado en ocho millones de euros según Transfermarkt y contrato con el Guadalajara hasta 2028, por lo que cualquier posible transferencia dependería de una oferta suficientemente atractiva para el jugador y la directiva rojiblanca.