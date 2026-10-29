Uno de los silbantes que más ha perjudicado al Guadalajara en los años recientes fue al que encomendaron para "impartir justicia" contra los Potros de Hierro..

La Liga MX ha llegado a la recta final de su fase regular, en donde Chivas, América y Cruz Azul pelearán codo a codo el liderato del Apertura 2026, por lo que ninguno de estos equipos puede regalar nada, en donde el Rebaño deberá cuidarse de no ser perjudicado desde el cuerpo arbitral con la figura de Adonai Escobedo.

Durante este jueves, la Comisión de Árbitros dio a conocer sus designaciones para la jornada 15 de la Liga MX, en donde se confirmó que el silbante que en múltiples ocasiones ha perjudicado al Rebaño fue el asignado para el duelo contra el Atlante.

Esta será la segunda ocasión en que Adonai Escobedo sea el silbante en un duelo del chiverío en el Apertura 2026, ya que fue el encargado de impartir justicia en el duelo contra Puebla que terminó empatado a un gol en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Designación para la jornada 15 entre Chivas y Atlante

Adonai Escobedo tiene amplio historial perjudicando a Chivas

Durante el partido entre Chivas y el Club León correspondiente al Apertura 2025, el silbante Adonai Escobedo cometió una serie de equivocaciones que curiosamente afectaron al Rebaño Sagrado al no sancionar una expulsión a Nicolás Fonseca por una severa entrada sobre José Castillo, así como no sancionar un claro penalti en favor de los tapatíos.

Es por eso que en ese momento el comunicador Iván Elizondo realizó un recuento de las pifias del silbante en donde afectó a los intereses del Rebaño por una mala interpretación, situación que inclusive orilló que Amaury Vergara se manifestara por verse afectado.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.