El famoso comunicador analizó el presente de la joya del Guadalajara, en donde considera que quizás su futuro debería estar lejos de la Perla de Occidente.

Chivas se mantiene comoel club que más futbolistas genera en toda la Liga MX, en donde a muchos de esos jóvenes no les alcanza el futbol para poder destacar en el Rebaño y tienen que partir a otros clubes buscando el sueño de consolidarse en Primera División, aunque hay ocasiones en que las joyas salen en búsqueda de madurez.

Hugo Camberos es el futbolista joven que no logra ganarse la confianza de Gabriel Milito en el vestidor del Guadalajara pese a que demostró un gran nivel con la Selección Mexicana Sub 20 y durante el lapso que reemplazó a Bryan González, por lo que ha vuelto a quedar en el olvido.

Es por eso que el comunicador, David Medrano, considera que es necesario que el futbolista del Rebaño salga de la institución a préstamo a otra escuadra en donde pueda tener minutos de manera recurrente como sucedió con Luis Rey o Diego Campillo, quienes regresaron en plan grande como una solución para el Rebaño.

“El tema de las pocas oportunidades. Hugo Camberos no ha recibido una oportunidad donde el técnico diga: a este güey lo voy a hacer titular siete u ocho partidos, pase lo que pase. Y si después de eso, si no me sirve, que le vaya bien. Siempre juega dos y el tercera no juega. Pasan tres partidos y le da 10 minutos entrando de cambio.

“Yo creo que a Hugo Camberos lo que más le conviene es hacer lo que hizo Luis Rey, lo que hizo Diego Campillo o lo que está haciendo Diego Ochoa que se fue a Necaxa: irte a otro equipo donde juegues más.

“Con Campillo no pasaba nada con él. Se fue a FC Juárez, se consolidó como un jugador hecho y derecho y llegó como titular. Luis Gabriel Rey, no pasaba nada con él, lo mandaban a Tapatío o a la 20, fue a Puebla y tuvo un gran torneo. Hoy, ante las lesiones en defensa, es la primera opción del equipo. Irse a otro equipo le cambió el status, a lo mejor es lo que necesita Hugo Camberos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Hugo Camberos en Chivas con Gabriel Milito en el banquillo

¿Por qué no juega Hugo Camberos con Gaby Milito?

La realidad es que Hugo Camberos es un futbolista con cualidades de extremo, posición que no existe en el esquema de juego que plantea Gabriel Milito, quien con la intención de encontrarle cabida lo ha utilizado como carrilero por izquierda, en donde demostró buen nivel y generó peligro constante en las defensas rivales; sin embargo, con el regreso del Cotorro González, su participación ha sido escasa.