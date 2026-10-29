El entrenador del Guadalajara, pese a todas sus polémicas y animadversión de los aficionados, ha vuelto a calificar al Rebaño a la Liguilla.

Antonio Contreras es un entrenador que divide opiniones entre los aficionados de Chivas Femenil y aparentemente entre la directiva rojiblanca, la cual le ha demostrado su apoyo incondicional en su proceso en el banquillo de la escuadra tapatía, en donde por cuarta ocasión ha alcanzado el objetivo de calificar a la Liguilla.

Muchos aficionados del Guadalajara no están conformes con el trabajo del entrenador español por el mal rendimiento que demuestra el equipo jornada a jornada; sin embargo, la realidad es que al equipo le está alcanzando para seguir ganando y sumando puntos, resultados que son oxigeno puro para el timonel europeo.

Desde su llegada al chiverío femenil en el Clausura 2025, Contreras ha logrado colocar al Rebaño en la Fiesta Grande en todas las ocasiones, en donde hay que admitir que la efectividad en este Apertura 2026 es superior a la del resto de los torneos que ha dirigido en la Liga MX.

Tomando en cuenta el cambio en el formato de competencia, el Rebaño Femenil presume, tras 12 jornadas, un total de 27 puntos, por lo que ya garantizó su participación en la siguiente instancia. Por lo que hay que recordar que en las ediciones anteriores, con 17 juegos disputados, el conjunto tapatío alcanzó 30, 33 y 34 puntos, respectivamente.

Antonio Contreras se juega su permanencia en Chivas Femenil

Antonio Contreras se estaría jugando el todo por el todo con la consigna de hacer campeón a Chivas Femenil, ya que habría firmado un contrato por dos años, por lo que está viviendo su cuarto y último torneo al frente de la escuadra tapatía, en donde no se ha revelado que se haya acordado una renovación por las vías oficiales de la institución.

Bajo la tutela del español, el Guadalajara ha caído eliminado en Semifinales en dos ocasiones, ambas en manos del América, y en una ocasión fueron eliminadas en Cuartos de Final frente al Pachuca, por lo que la presión de la afición y de la directiva encabezada por Nelly Simón es total sobre el timonel.

Los números de Antonio Contreras en Chivas Femenil